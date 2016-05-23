بريطانيا تدين تفجيرات جبلة وطرطوس غرب سوريا

أدان المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوين سموأل، اليوم الاثنين سلسلة التفجيرات التي وقعت في مدينتي جبلة وطرطوس، وخلفت أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى، والتي أعلن تنظيم داعش مسئوليتة عنها.

كان المرصد السوري لحقوق الانسان في بريطانيا قد ذكر صباح اليوم الاثنين أن أكثر من 100 ‏شخص قتلوا وأصيب العشرات في سلسلة من الإنفجارات في مدينتي جبلة وطرطوس ‏الساحليتين في غرب سوريا.‏

وأوضح المرصد أن أربعة إنفجارات وقعت في جبلة في ريف اللاذقية الجنوبي، بينما وقعت ‏ثلاثة إنفجارات في محافظة طرطوس، مشيرآ إلى أن أثنين من هذه الإنفجارات على الأقل ‏كانت إنتحارية.‏

وقال سموأل، في تغريدة له عبر تويتر أدين بشدة الهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت مدينتي جبلة و طرطوس في سوريا من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف إستهداف داعش الإرهابي لمدن الساحل في سوريا يهدف للتفرقة والفتنة بين السوريين، والحل السياسي الإنتقالي كفيل بإفشال مخططات داعش.

كما أدان المبعوث البريطاني لسوريا جاريث بايلي تفجيرات سوريا اليوم التفجيرات قائلا إن أي اعتداءات على المدنيين هي أعمال جبانة لا يمكن تبريرها.