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بالفيديو: تقنية جديدة لصبغ الشعر وتغيير الشكل

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الجمعة 20-05-2016 18:00

هل تريدين تغيير لون شعرك، وتخافين من التقصّف وتعب الأطراف؟ هل تعانين من الشعر المتعب ولا تتجرّئين على تغيير إطلالتك؟ أصبح الحلّ ممكناً.

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يؤكد مصفف الشعر وديع شليطا في مقابلة حصرية لموقع "سيدتي نت" أنّه مهما كان الشعر متعباً يمكنك صبغه باللون الذي تريدين، بفضل تقنيّات جديدة وابتكارات في عالم المستحضرات الممزوجة بالصبغات كي تحمي الشعر وتقويه.

تابعي هذا الفيديو، واكتشفي كيف استطاع وديع شليطا تحقيق رغبة فتاة بتغيير لون وقصة شعرها، بشكل طبيعيّ وصحيّ:

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سيدتي

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