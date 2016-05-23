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لاش تحضّر بشرتك لاستقبال الصيف في جو لا ينسى!

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الإثنين 23-05-2016 18:01

مستحضرات طازجة من قلب الطبيعية، تُعنى بجمالك. جملة تختصر المكوّنات الحرة المفيدة للبشرة، فما هو جديد ماركة لاش Lush للمرأة ؟
في جوّ صيفيّ مميّز، وعلى شاطئ بحريّ ساحر في منطقة السعديات اللبنانية، استقبل فريق لاش الإعلاميات من مختلف المجلات التجميلية لخوض تجربة لا تنسى، عبر تحضير مكوّنات طبيعية من هذه الماركة، واختبارها على البشرة.
شاركنا في تركيبة المقشّر الخاص، واختبرناها على وجوهنا، ثمّ وضعنا بعده القناع المرطّب والملطّف للبشرة. كذلك تعرّفنا إلى مجموعة الصابون الجديدة التي تلطّف وتعطّر البشرة.

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سيدتي