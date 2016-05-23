عطور "أود آند سانتال" و"أود أبسولو" جديد Cartier

يشهد عطري "أود آند سانتال" و"أود أبسولو" عن انتهاء رحلة البحث عن أريج مستخلص من راتنج العود الأسطوري، وبرز هذان العطران في الآونة الحديثة من مجموعة "لي زور فواياجوز" التي ابتكرتها كارتييه والتي تختتم بهما مغامرتها في العالم الشرقي.

وسعياً إلى إبداع عطر "أود آند سانتال"، انتزعت كارتييه راتنج العود الناعم والنادر في صناعة العطور، من طبيعته البرية لأول مرة ومزجته براتنج الصندل الذي يعظّم البهجة برقته وعذوبته الشديدة.

أمّا عطر "أود أبسولو"، فصُمم لاستعماله على حدة أو مزجه تخليداً للتقاليد الشرقية التي تتمثل في مزج العطور على البشرة. ويعد هذا العطر جوهرة جميع عطور المجموعة، بأريجه القوي وفنه الإبداعي في تعظيم الجوانب المفعمة بالأحاسيس التي يتحلى بها كل عطر من العطور الخمسة الأخرى من مجموعة "لي زور فواياجوز".

صندوق ثمين من مجموعة "لي زور فواياجوز" مستوحى من علبة مجوهرات

استوحى هذا الصندوق الثمين تصميمه من لوازم السفر التي ابتكرتها كارتييه في مطلع القرن الماضي، واستمد هذا الصندوق المندرج من مجموعة "لي زور فواياجوز" إلهامه كذلك من علبة المجوهرات الحمراء الشهيرة التي تحمل توقيع الدار. يُفتح طقم عطور "لي زور فواياجوز" بفخامة وكأنه وعد من وعود مراسم العالم الشرقي ويتميّز بالأطراف الذهبية ذاتها والبطانة نفسها المصنوعة من قماش مخمل أسود والمُستعملة في صناعة المجوهرات.

تشيد مجموعة "لي زور فواياجوز" المستوحاة من حياة الترحال بالأمصار البعيدة. تقتفي هذه المجموعة آثار الإخوة كارتييه المنفتحين على العالم ومختلف ثقافاته، فتسعى إلى البحث عن عالم سحري آخر، مولية كل الاهتمام والاحترام النابع من أعماق قلبها للتقاليد القائمة.

انصب اهتمام إبداع ستة طقوم على راتنج العود، بنغماته الخشبية والحيوانية، وقوة إيحاءاته، بوصفه مادة نادرة تكشف عن غموض العالم الشرقي، مترعة بالأحلام وتقتاد الروج إلى عالم الخيال.

وتستكشف صانعة عطور الدار، ماتيلد لورون، من خلال إبداعات مجموعة "لي زور فواياجوز"، لائحة من المكوّنات الأسطورية للعطور القائمة في الثقافة الشرقية تنطوي على الورد وخشب الصندل وزهرة الياسمين ونبات الزنجبيل.

ويقوم أسلوبها الإبداعي الأصلي والعصري على مجموعة من المواد الأولية المركزة على نحو شديد يستخلص منها هذا العطر أريجه بقدر هائل من المكونات الطبيعية.

ست ساعات وستة أوجه من خشب العود

يستمد عطر أود آند أود أريجه من راتنج العود الخالص الذي يشيد نقاؤه وصفاؤه بجوهر المادة المستخلصة منه بكل ما تحمله في ذاتها من أصالة.

ويستقي عطر أود آند روز أريجه من جاذبيّة راتنج العود وجمالها، ولا يضاهيها في ذلك الجمال سوى البهاء الذي يتفرّد به الورد، فيشكّلان معاً مزيجًا رائعاً واستثنائياً ويحققان تناغماً مطلقاً يندرج في التقاليد المقدسة لمجموعة من العطور المستوحاة من العالم الشرقي.

كما يأخذ عطر أود آند مسك أريجه من نفحات شديدة الجاذبية من راتنج العود برائحته الطيبة التي تغمر الحواس وتبث بكل هدوء أريجها المرهف الرصين الذي يأسر أحاسيس من يتواجد في محيطه.

ويستمد عطر أود راديو أريجه من تألق راتنج العود الممزوج بنبات الزنجبيل، حيث قامت كارتييه بغربلة فلفل سيتشوان الطبيعي المنعش واللذيذ.

ويستخلص عطر أود آند سانتال أريجه من راتنج العود الأصلي بعبيره الطبيعي الآسر للنفوس وزيت خشب الصندل الناعم والشديد العذوبة، وكأنه رحيق البرقوق المركز الذي يضفي على البهجة والأحاسيس المرهفة عظمة وإجلالاً.

أمّا عطر أود أبسولو، فيتربّع على عرش مجموعة "لي أور فواياجوز".

ثنائيات عطر "أود أبسولو"

يعد عطر "أود أبسولو" أكثر تركيز من أي وقت مضى ويفجر الأحاسيس والمشاعر باعتباره جزءاً من الرحلات الزمنية لهذه المجموعة.

"أود أبسولو" و"أود آند روز"

يكتسي عطر "أود أبسولو" حلة جذابة مفعمة بالأحاسيس وطيبة المذاق كالعسل ومصدر بهجة وسرور، شأنه شأن الوردة العذبة والفخمة التي يتفرد بها عطر "أود أند روز".

"أود أبسولو" و"أود آند مسك"

يجسد عطر "أود أبسولو" القوة التي تميّز الجانب الحيواني، بمسك عطر "أود آند مسك" وفخامته.

"أود أبسولو" و"أود آند أود"

يوحي "أود أبسولو" بالنغمات الجلدية التي يرقص عليها "أود آند أود"، فتجسد زخرفة تبرز في الأفق، برائحة زكية وأريج فوّاح.

"أود أبسولو" و"أود راديو"

يعرض عطر "أود أبسولو" عبير الحوامض العذب بنعومته التي يتميّز بها نبات الزنجبيل المكوّن لعطر "أود راديو"، فيضفي عليه نعومة أحاسيس مرهفة.

"أود أبسولو" و"أود آند سانتال"

يضاعف عطر "أود أبسولو" المواد المستخلصة من الأخشاب التي تكوّن عطر "أود آند سانتال" بكل النغمات التي تحمل في ذاتها المستخلصات المركزة من نبات نجيل الهند الذي يغرقها في الغموض.