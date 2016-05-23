أخيراً وجوه في جدة

بيروت- سيدتي نت

في إطار استراتيجيّتها السّاعية إلى تعزيز تواجدها في سوق المملكة العربية السعودية، أعلنت محلاّت وجوه المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل، العطور ومستحضرات العناية بالبشرة عن إفتتاحها لمحلّ رئيسي كبير في مركز النجود، جدّة. وقد استمرّ حفل الافتتاح الرسمي لمدة ٤ أيّام ممّا أتاح الفرصة لجميع عاشقات الجمال بالانضمام للاحتفال بهذا الحدث.

أقيم حفل الافتتاح الرسمي بحضور السيد باتريك شلهوب، المدير التنفيذي الشريك في مجموعة شلهوب، الذي قصّ الشريط للاعلان رسمياً عن افتتاح المحلّ لأبوابه. ولقد حصل الضيوف على جولة في أرجاء المحلّ الذي تزيّن بموضوع الأزهار، مطّلعين بذلك على العدد الهائل للماركات والخدمات التي يُقدّمها. كما تسنّى للحاضرين فرصة الانغماس في رحلة عطرية بمساعدة المدرّب على العطور في محلات وجوه، ما مكّنهم من التعرّف إلى العناصر والنفحات الأساسية في العطور. كما كان خبراء المكياج والمدرّبون جاهزين أيضاً لتقديم جلسات تغيير مكياج مجانية إضافة إلى نصائح خاصة بالمكياج والعناية بالبشرة.

تمّ تكريس الأيام الثلاثة التي تلت حفل الافتتاح الرسمي إلى جميع عاشقات الجمال؛ فقد قامت محلات وجوه بتنظيم صفوف تعليم للمكياج من Wow by Wojooh، كما تعاونت مع ماركة Benefit Cosmetics لإقامة لقاء مع شخصية مشهورة، إضافة إلى الاستشارات المتعلّقة بالمكياج والهدايا.

يشكّل افتتاح المحل الرئيسي والكبير لوجوه، المحلّ الـ50 للماركة في المملكة العربية السعودية فقط منذ تأسيسها عام ١٩٩٧. ومع ما يناهز الـ٢٠ عاماً في الخبرة في مجال العناية بالجمال، تعتبر محلاّت وجوه العلامى التجارية الرائدة للجمال في الشرق الأوسط، مع أكثر من 80 محلاًّ في 10 بلدان من المنطقة.