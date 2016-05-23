شباب يدشنون حملة ”معاك” لنشر الايجابيات فى مصر

قام مجموعة من الشباب بانشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لدعم و نشر الايجابيات التى تحدث فى مصر و المساعده على زيادة المشاهد الايجابية بين أفراد المجتمع .

و قال مؤسس و منسق الحملة “احمد البيشبيشى” بان الهدف الرئيسى للحملة هو نشر و دعم القرارات الايجابية التى تأتى فى مصلحة المواطن المصرى و المظاهر المتحضرة فى المجتمع .

و أضاف أن الحملة ستشارك فى تقديم الحلول الغير تقليدية لبعض المشكلات التى يعانى منها المجتمع و السعى وراء تنفيذ هذه الحلول على ارض الواقع فى اسرع وقت .

كما أشار إلى أنه تم انتشار صفحة حملة “معاك” على الفيسبوك لتصل إلى ٧٠.٠٠٠ متابع فى أقل من أسبوع، معربًا عن مدى سعادته بما تتلقاه الصفحة من رسائل مؤيده للحملة و لفكرة نشر الايجابيات و النقد البناء . و فى آخر البيان أكد مسئول الحملة انه سيكون للحملة ندوات و فاعليات فى الشارع المصرى قريبا .