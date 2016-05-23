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أحدث علاجات العقم عند الرجال.. أبرزها الحقن المجهرى

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أحدث علاجات العقم عند الرجال.. أبرزها الحقن المجهرى أحدث علاجات العقم عند الرجال.. أبرزها الحقن المجهرى
يعانى الكثير من الرجال حول العالم من العقم، بسبب العادات الغذائية الخاطئة مثل تناول الأطعمة المصنعة والجاهزة، إضافة إلى الأسباب الوراثية المعروفة.


>وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “webMD”، عن علاجات العقم عند الرجال:


>1.إصلاح دوالى الحبل المنوى عن طريق الجراحة لإغلاق الأوردة غير الطبيعية، وهذا يؤدى إلى تحسن كبير فى الخصوبة، على الرغم من أن بعض الدراسات تختلف مع بعضها البعض.
>2.يمكن فى بعض الأحيان علاج التشوهات الهرمونية بالأدوية أو الجراحة.

3.تسليك الوعاء الناقل للحيوانات المنوية عن طريق الجراحة.

وأشار الباحثون إلى أنه فى الماضى كانت الأساليب المذكورة أعلاه لم تنجح، ولكن اليوم ظهرت تقنيات حديثة للمساعدة على الإنجاب توفر خيارات جديدة وقوية، والتى تعتمد على التكنولوجيا العالية لكنها مكلفة وتشمل:

• التلقيح داخل الرحم (IUI)


>هذه التقنية تعتمد على وقت التبويض، حيث يتم حقن الحيوانات المنوية مباشرة فى الرحم فى فترة التبويض، وعادة تتناول المرأة للأدوية لأول امرأة لزيادة عدد البويضات أو تحفيزها.

•أطفال الأنابيب


>وهذه التقنية تعتمد على جمع الحيوانات المنوية مع البويضات فى "أنبوب اختبار" ثم توضع البويضات المخصبة فى الرحم، وهذا التلقيح الاصطناعى يتطلب على الأقل ملايين من الحيوانات المنوية الحية.

•حقن الحيوانات المنوية بالبويضة (الحقن المجهري)


>يتم حقن الحيوانات المنوية من خلال إبرة صغيرة إلى البويضة ثم يتم زرع البويضة الملقحة فى الرحم، ولا يمكن إجراؤه عندما تكون أعداد الحيوانات المنوية منخفضة للغاية أو غير طبيعية.

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