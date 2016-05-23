محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع إنشاء مصنع سكر البنجر بالمنطقة الصناعية

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مشروع إنشاء مجمع صناعات وإنتاج سكر البنجر بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، تبلغ مساحته 150 فدانا، بتكلفة استثمارية 1.6 مليار جنيها، ويوفر نحو خمسة آلاف فرصة عمل، وفقا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وينتج 125 ألف طن سكر بنجر، و550 ألف طن من المولاس، و510 آلاف طن لب بنجر سنويًا، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة فى العمل على تشجيع الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وخلق فرص العمل ومواجهة البطالة.

رافق المحافظ، المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وممدوح خفاجة مدير عام المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، ومحمد حسن مدير عام مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد المحافظ مشروعين استثماريين تصل جملة تكلفتهما الاستثمارية إلى نحو ما يزيد عن 140 مليون جنيه، وتشمل مشروع خاص بإنتاج وتصنيع الشكائر والعبوات البلاستيكية وشباك الصيد وخيوط الغزل والصناديق والبوكسات البلاستيك الخاصة بتعبئة الحاصلات الزراعية، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 40 مليون جنيه، والمقام على مساحة 35 ألف متر مربع، ويوفر نحو 210 فرص عمل لأبناء المنطقة، وينتج 2 مليون شيكارة شهريا، و500 طن شباك صيد، ونصف مليون صندوق بلاستيك شهريا.

وشملت الجولة زيارة وتفقد مصنع لإنتاج الجبس والمقام على مساحة 24 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية قدرها 100 مليون جنيه، ويوفر 450 فرصة عمل وينتج ما يزيد عن 600 طن جبس يوميا للسوق المحلى.

وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لتقديم التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتشجيع وجذب الاستثمارات الجديدة للمنطقة.

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