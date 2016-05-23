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غدًا.. قطع المياه عن مدينة طوخ 5 ساعات بدءا من الـ 9 مساء لتطهير الشبكات

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غدًا.. قطع المياه عن مدينة طوخ 5 ساعات بدءا من الـ 9 مساء لتطهير الشبكات غدًا.. قطع المياه عن مدينة طوخ 5 ساعات بدءا من الـ 9 مساء لتطهير الشبكات
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، قطع المياه عن مدينة طوخ غدا الثلاثاء، لمدة 5 ساعات، ابتداء مـن السـاعـة التاسعة مـساءً وحتى الساعة الثانية صباحا، وذلك لإجراء عملية التنظيف والتطهير الدورى لغسيل شبكات المياه بمختلف مناطق المدينة.

وحذرت الشركة فى بيان لها، اليوم، من استخدام المياه خلال تلك الفترة بسبب ارتفاع نسبة الكلور، وطالبت المواطنين والمستشفيات والمساجد بتدبير احتياجاتها من المياه خلال فترة الانقطاع حتى انتهاء عمليات الغسيل بشكل كامل، وعودة المياه مرة أخرى.


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