ضبط سائق أثناء تأديته الامتحان بدلاً من شقيقه بالفيوم

حرر مراقب بإحدى لجان امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية بمدرسة فاطمة الزهراء بمحافظة الفيوم، محضرا ضد سائق لضبطه أثناء تأدية الامتحان فى مادة الرياضيات بدلاً من شقيقه، وتم تسليمه لقسم شرطة ثانى الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود بلاغ من سيد شعبان عبد العاطى 47 سنة، مدير مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بالفيوم والمشرف على امتحانات الشهادة الثانوية الفنية الصناعية التى تعقد بالمدرسة، أنه أثناء مروره على لجان الامتحانات بالمدرسة، اكتشف قيام "محمد م ع" 21 سنة، سائق، بتأدية امتحان مادة الرياضيات، بدلاً من شقيقه إسلام ع، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 1589 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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