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بالصور.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق

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بالصور.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق بالصور.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق
تفقد الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، سير عملية الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق، ورافقه فى الجولة الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية.

واطمأن رئيس الجامعة على سير أعمال الامتحانات ومدى انضباطها، وأشاد بالهدوء والنظام فى اللجان، يأتى ذلك فى ظل توجيهات الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر وتوفير وسائل التهوية المناسبة.

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