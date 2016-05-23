"وكيل صحة الدقهلية" يتفقد مستشفى الصدر بالمنصورة

قام الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الاثنين، بتفقد أعمال التوسعة بالعناية المركزة بمستشفى صدر المنصورة، حيث تمت إضافة 6 أسرة جديدة للعناية بتجهيزاتها كاملة.

وقام "مكى" بتفقد قسم الاستقبال وأعمال صيانة المحرقة، وتفقد أعمال الترميم بمستشفى طلخا المركزى، وقام بالاطمئنان على حسن سير العمل، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والكلى الصناعى والأشعة والعيادات الخارجية.

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