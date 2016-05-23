أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصادر: نيابة أمن الدولة استمعت لأقوال جنينة اليوم.. واستكمال التحقيق غدا

Google+ Print
مصادر: نيابة أمن الدولة استمعت لأقوال جنينة اليوم.. واستكمال التحقيق غدا مصادر: نيابة أمن الدولة استمعت لأقوال جنينة اليوم.. واستكمال التحقيق غدا
أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابة، استمعت اليوم الاثنين، لأقوال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، فى تصريحاته بشأن تكلفة الفساد فى عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة "اليوم السابع" التى انفردت بنشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده صحة البيانات الواردة به.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجهاز المركزى السابق غادر النيابة عقب سماع أقواله وحددت جلسة غد الاثنين، لاستكمال التحقيقات معه فى الواقعة.

وكشف المصدر أن رئيس جهاز المركزى للمحاسبات وصل إلى مقر النيابة، ظهر اليوم، دون حضور محاميه، واستمعت النيابة لأقواله لمدة ساعة كاملة.

وكانت نيابة أمن الدولة أصدرت بيانا بشأن تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأشارت فيه إلى أنه استمرارًا للتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة "اليوم السابع" التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده صحة البيانات الواردة به، والتى اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 و2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية فى مصر، والتى تقتصر على الجرائم العمدية، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر، وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إلى قيام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير، والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا فى ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بما سلف، والذى سوف يكون محل بيان لاحق، من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام فى هذه القضية ما زال ساريا".


>- انفراد.. نيابة أمن الدولة تحقق غداً مع هشام جنينة لاتهامه بتكدير الأمن العام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف