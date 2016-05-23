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الفريق مميش يتفقد ترسانة السويس البحرية

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الفريق مميش يتفقد ترسانة السويس البحرية الفريق مميش يتفقد ترسانة السويس البحرية

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

قام الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين ، بزيارة إلى شركة ترسانة السويس البحرية ببورتوفيق، رافقه خلالها محافظ اللواء أحمد الهياتمي لتفقد سير العمل بالشركة.

وأكد الفريق مميش خلال الزيارة ، على تقديم كل الدعم من أجل تطوير وتحديث ترسانة السويس البحرية لاستعادة مجدها مرة أخرى ، مطالبا العمال ببذل المزيد من العمل والجهد من أجل تطوير الترسانة وتنفيذ الأعمال المسندة اليها..كما قرر صرف شهرين مكافأة لعمال الشركة بمناسبة حلول شهر رمضان.

من جانبه، طالب المحافظ ـ خلال لقاء عقد بمنطقة الحوض العائم بالشركة ـ العمال بالإخلاص في العمل لدفع عجلة الانتاج وزيادة الدخل القومي والارتقاء بالاقتصاد المصري.

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