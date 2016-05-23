بالصور.. محافظ قنا يحضر اللقاء الثانى لإعداد المخطط الإستراتيجي العام للمحافظة‎

حضر السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا في الجلسة النقاشية الثانية تحت عنوان ( دراسة وتحليل الوضع الراهن ) التي عقدت صباح اليوم بفندق بسمة بالمحافظة حول مشروع المخطط الاستراتيجي العام لمحافظة قنا الذي تنفذه الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة “الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ” بالتنسيق مع وحدة دعم الإدارة المحلية بوزارة “التنمية المحلية ” ضمن برنامج الأمم المتحدة لدعم المستوطنات البشرية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور حسانين ابوزيد أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الأزهر ورئيس فريق العمل بالمشروع والدكتور محمد ندا المدير الإقليمي ببرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بالإضافة الي عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجالات التنمية وكذلك بحضور عدد غفير من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة والقيادات الشعبية والمدنية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمستثمرين في قنا.

ذكر محافظ قنا ان هذا اللقاء هو الثانى ضمن سلسلة لقاءات مقرر عقدها خلال الفترة المقبلة بشأن مشروع الدعم الاستراتيجي للتنمية العمرانية علي المستوي القومي مؤكدا أننا نسعى من خلال المخطط الاستراتيجي إلي بلوغ مستويات مرتفعة من النمو والتشغيل وتطوير البنية التحتية لخدمة المواطن وتحسين مستوي معيشته وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والارتقاء بمستويات المشاركة السياسية وتحديث المنظومة الثقافية وتنمية القدرة التنافسية للقطاعات الواعدة بالمحافظة وتطوير مفاهيم وأدوات الإدارة لرفع درجة كفاءتها وفاعليتها .

ومن جانبه أضاف الدكتور حسانين أستاذ الهندسة بجامعة الأزهر ورئيس فريق العمل انه تم تشكيل خمسة لجان متخصصة لدراسة كلا من السكان والاقتصاد المحلي والبنية الاساسية والهيكل المؤسسي والبيئة مضيفا ان تلك المرحلة يجري فيها دراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها في المرحلة الاولي (مرحلة جمع البيانات) بهدف اكتشاف مواطن القوة والضعف في كل القطاعات ووضع حلول مناسبة لها .

وفي السياق ذاته اكد المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات ” ان المشروع يهدف الي ووضع رؤية قومية للتنمية العمرانية حتي 2030 من خلال تطوير منظومة التخطيط نفسها بالتعاون مع القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.