​أسوان تستقبل رحلة نيلية على متنها 21 سائحًا ألمانيًا

وصلت إلى مدينة أسوان اليوم الاثنين، الباخرة السياحية “كلوب فيجين” التي تعمل في مجال الرحلات النيلية الطويلة “لونج كروز”، والتي بدأت رحلتها من محافظة القاهرة مرورًا بجميع محافظات الصعيد وتنتهى بأسوان.

واستغرقت الرحلة 14 يومًا، زار خلالها السائحين جميع معالم مصر السياحية والأثرية بالصعيد خلال رحلته.

ومن ناحيته قال أحمد حمدي مديرعام الفندق العائم أنه الباخرة تحمل على متنها 21 سائحًا ألمانيًا، تنتهى رحلتهم غدا الثلاثاء، موضحًا أن الرحلة النيلة الطويلة استغرقت نحو أسبوعين بدأت من القاهرة حيث زاروا خلالها المعالم السياحية والأثرية في جميع محافظات الصعيد، وتنهي بزيارة معبدي أدفو وكوم أمبو، ومعبد فيلة، وأبوسمبل، والمسلة الناقصة والسد العالى، والقرية النوبية غرب سهيل بأسوان.

وأوضح حمدي أن تلك الرحلة تعد الأخيرة في الموسم الحالي نظرًا لانخفاض منسوب النيل، مشيرًا إلى أنه تلك الرحلات تم توقيفها بسبب قلة الحجوزات التي تأثرت في الفترة الحالية بحرارة الطقس والأحداث السياسية، ومن المقرر عودتها مرة أخرى أول أغسطس القادم.