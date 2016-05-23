غدآ..إنطلاق فعاليات معرض ومؤتمر التعليم الإلكتروني في أفريقيا بالقاهرة

تنطلق غدآالثلاثاء، بالقاهرة فعاليات معرض ومؤتمر التعليم الالكتروني في إفريقيا 2016، في نسخته الحادية عشر، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وبحضور المهندس ياسر القاضي وزيرالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من وزراء التعليم والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبار متخذي القرار بالقارة الإفريقية.

وذكرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا في بيان اليوم الإثنين أن المؤتمر يعتبرأكبر وأهم فعاليات التواصل من أجل تعزيز التنمية وتطوير التعليم والإرتقاء بمستويات التدريب في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الإقليم وقارة إفريقيا، بمشاركة حشد ضخم من كبار صناع القرار والخبراء في مجالآت التعليم والحكومة والشركات متعددة الجنسيات المتخصصة، والمستثمرين، والجهات المانحة، والمؤسسات الأكاديمية والجامعات، لمناقشة كافة الموضوعات المحورية التي تدور حول كل ما يتعلق بإتاحة التكنولوجيا وسياسة الإنفتاح وتنمية المهارات وعلوم التربية والتنمية المستدامة وأفضل الممارسات.

وأضاف بيان الهيئة، الذراع التنفيذي لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المعرض والمؤتمر يركز في نسخته الحالية على المصادر التعليمية المفتوحة لرواد الأعمال، وأنظمة التعليم الإلكتروني، وأنظمة وإستشارات التدريب، ودور الحكومة، وأنظمة إدارة الموارد البشرية، وبحوث التعليم الإلكتروني، وأنظمة إدارة الكفاءات الإدارية، وتكامل النظم، وتصميم البرامج والوسائط المتعددة وغيرها.

وأشار البيان أن برنامج المؤتمر يزخر بعدد كبير من ورش العمل لكل منها جدول عمل خاص بها ويستمر بعضها على مدار اليوم، وتستهدف شرائح مختلفة من حضور المؤتمر.

ولفت إلى أن ورش العمل تقدم حزمة متنوعة من الموضوعات منها قيمة التعليم الالكتروني، وتصميم مناهجة، والإمكانيات والتحديات التي تواجهه، وصنع الفيديو التعليمي للمدارس والتعليم عن طريق الموبايل، وبناء قدرات إبداعية للتطوير، ودورات التدريب الضخمة المفتوحة على الانترنت.