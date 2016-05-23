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مغربية تتقدم ببلاغ ضد زوجها بسمالوط تتهمه بالتعدى عليها ومنعها من السفر

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مغربية تتقدم ببلاغ ضد زوجها بسمالوط تتهمه بالتعدى عليها ومنعها من السفر مغربية تتقدم ببلاغ ضد زوجها بسمالوط تتهمه بالتعدى عليها ومنعها من السفر
اتهمت زوجة مغربية زوجها المصرى المقيم مركز سمالوط بالمنيا بضربها والتعدى عليها ومنعها من السفر لرؤية أهلها.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة سمالوط من "رشيدة. م"، 44 سنة ربة منزل مغربية الجنسية ومقيمة قلوصنا بتضررها من زوجها "على. م" ، 49 سنة سائق لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسحجات وكدمات بالساعدين وعدم الإنفاق عليها ومنعها من السفر للاطمئنان على أهلها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 14301جنح مركز سمالوط.


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