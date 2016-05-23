أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

احتراق 15 منزلا ونفوق 7 رؤوس ماشية فى دشنا بقنا

Google+ Print
احتراق 15 منزلا ونفوق 7 رؤوس ماشية فى دشنا بقنا احتراق 15 منزلا ونفوق 7 رؤوس ماشية فى دشنا بقنا
أسفرت حرائق نشبت بعدد من المنازل فى مركز دشنا عصر اليوم بسبب شرر لفرن بلدى، عن احتراق 15 منزلا بدون وقوع ضحايا أو مصابين، فيما نفق مايقرب من 7 من المواشى وفقا لمصدر أمنى حتى الآن، لافتا إلى أنه جار إخماد الحريق قبل أن يمتد لمنازل أخرى.

كانت النيران قد اندلعت فى عدد من المنازل بقرية نجع الجامع التابعة لقرية السمطا بمركز دشنا، وامتدت لتصل إلى 15 منزلا مع نفوق عدد من رؤوس الماشية.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى والقيادات الأمنية وضباط مركز شرطة دشنا لمكان الحريق وقوات الدفاع المدنى والحريق، وأفادت التحريات المبدئية أن وراء اشتعال النيران شرر لفرن بلدى، فيما امتد الحريق ليتسبب فى احتراق 15 منزلا ونفوق 7 من رؤوس الماشية دون وقوع أى ضحايا أو إصابات بشرية.

وأفاد الأهالى بأن انقطاع المياه عن المنطقة هو السبب فى امتداد النيران لعدد من المنازل، فيما تحاول قوات الدفاع المدنى فى إخماد الحريق بشكل كامل قبل أن يمتد لباقى المنازل والوحدات بالمنطقة.

السيطرة على حريق 4 عشش للطيور فى المراغة بسوهاج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365