احتراق 15 منزلا ونفوق 7 رؤوس ماشية فى دشنا بقنا

أسفرت حرائق نشبت بعدد من المنازل فى مركز دشنا عصر اليوم بسبب شرر لفرن بلدى، عن احتراق 15 منزلا بدون وقوع ضحايا أو مصابين، فيما نفق مايقرب من 7 من المواشى وفقا لمصدر أمنى حتى الآن، لافتا إلى أنه جار إخماد الحريق قبل أن يمتد لمنازل أخرى.

كانت النيران قد اندلعت فى عدد من المنازل بقرية نجع الجامع التابعة لقرية السمطا بمركز دشنا، وامتدت لتصل إلى 15 منزلا مع نفوق عدد من رؤوس الماشية.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى والقيادات الأمنية وضباط مركز شرطة دشنا لمكان الحريق وقوات الدفاع المدنى والحريق، وأفادت التحريات المبدئية أن وراء اشتعال النيران شرر لفرن بلدى، فيما امتد الحريق ليتسبب فى احتراق 15 منزلا ونفوق 7 من رؤوس الماشية دون وقوع أى ضحايا أو إصابات بشرية.

وأفاد الأهالى بأن انقطاع المياه عن المنطقة هو السبب فى امتداد النيران لعدد من المنازل، فيما تحاول قوات الدفاع المدنى فى إخماد الحريق بشكل كامل قبل أن يمتد لباقى المنازل والوحدات بالمنطقة.

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