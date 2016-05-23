النزيف وأدوار البرد المتكررة.. أعراض خفية تدل على إصابتك بأمراض الدم

يواجه الكثيرون مشكلات صحية كثيرة لا يعرفون أسبابها قد تكون نفسية أو عضوية، وعند الشعور بألم ما يأتى فى الذاكرة على الفور تخصصات الطب المختلفة ما عدا تخصص الدم، رغم أن أمراض الدم تسبب الكثير من المشكلات اليومية التى نعانى منها، ونبحث عن أسبابها مثل الصداع والشعور بالتعب والإرهاق.

ويؤكد الدكتور "محمد موسى" أستاذ أمراض الدم وزرع النخاع كلية طب عين شمس، الأعراض التى تساعد المريض فى الكشف المبكر عن أمراض الدم المختلفة، ويقول: "هناك وسائل تشخيص لأمراض الدم تساعد الطبيب على علاج المرض مبكرا، وهناك أعراض لابد أن يعرفها المريض حتى يكتشف إصابته بأحد أمراض الدم مبكرا ليتجنب المضاعفات التى تنتج عنه".

ويشرح الدكتور "محمد موسى" هذه الأعراض ويقول: من الأعراض التى تساعد فى الكشف المبكر عن أمراض الدم..

1. إصابة الفرد بأدوار برد متكررة شديدة تصل إلى أكثر من ثلاث مرات فى الشهر مصاحب لها ارتفاع درجة الحرارة، ويكون هذا العرض بسبب نقص فى كرات الدم البيضاء والمناعة.

>2. الإصابة بالأنيميا، والتى يظن الكثيرون أن علاجها يكون بأقراص الحديد، وهذا غير صحيح، حيث تسجل أنيميا نقص الحديد 20% من نسبة مرضى الدم فقط والباقى أمراض الدم الأخرى تحتاج إلى تشخيص وعلاج خاص بها حتى لا يتعرض صاحبها للمضاعفات الخطيرة، ومنها على الوفاة فى بعض الأحيان.

3. نزيف من الأنف أو الأسنان مع ظهور طفح جلدى، وعند النساء يحدث نزيف مهبلى أثناء الدورة الشهرية، ويحدث ذلك نتيجة نقص فى الصفائح الدموية.

وعن أدوية أمراض الدم يقول الدكتور "محمد موسى": "يحتاج علاج أمراض الدم إلى منظومة مختلفة لأن غالبية الأدوية الأكثر فاعلية غير متوفرة حاليا فى الأسواق، ويلجأ الطبيب إلى الأدوية الأقل فاعلية، وهو ما يؤثر على حياة المريض بشكل سلبى ويعرضه للمخاطر، لأن غالبية مرضى أمراض الدم الدواء بالنسبة لحالتهم هو الحياة لا يوجد لديه اختيار آخر كعملية جراحية مثلا".

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