بالصور ... جماهير غفيرة تشيع الطفل عبيدة إلى مثواه الأخير

شيعت حشود من أبناء الشارقة جثمان الطفل عبيدة «سبع سنوات» في أجواء خيم عليها الحزن والأسى، بعد أن عثر عليه صباح أمس مقتولاً بالقرب من المدينة الجامعية بمنطقة الورقاء في دبي.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد الصحابة وبدا والده في حالة نفسية صعبة، فيما شاركت جموع كثيفة في تشييع عبيدة إلى مثواه الأخير بمقابر الشارقة رافعين أكفهم تضرعا لله بأن يتقبله عنده شفيعا لأبويه ويسكنه فسيح جناته وأن يثبت والديه وأقاربه ويلهمهم الصبر والسلوان.

وفي المنزل.. أخذت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تلهو في ركن إلى جانب معزين من الأقارب والجيران، بينما أخذت أختها ذات الـ6 سنوات تبكي بحرقة مطالبة بعودة شقيقها عبيدة متسائلة عن سبب غيابه!

الأسرة بكاملها في حالة صدمة لم تستفق منها بعد، ولكنها مع ذلك تطالب بالقصاص من الجاني.

البيان قدمت العزاء في منزل الأسرة بالمنطقة الصناعية الثامنة حيث يخيم الحزن ويضرب عميقا.. والدة الضحية «زينة» بدت متماسكة مؤمنة بقضاء الله وقدره وقالت بنبرة صوت حزينة إن ابنها في يوم الواقعة كان مصرا على الخروج رغم محاولات إثنائه عن ذلك، وأنه طلب أكثر من مرة الحصول على «سكوتر» لكنهم رفضوا خوفا من وقوعه وتعرضه لخطر الإصابة، مشيرة إلى أن القاتل كان يتردد على المحل، ودائما ما يتحدث مع عبيدة ويعده بجلب الهدايا له، ولكن لم يحدث أن صدق مرة واحدة في وعوده لافتة إلى أن زوجها لم يكن يرتاح للقاتل.

وذكرت أن جدول امتحانات عبيدة على جدار غرفته يقابله جدول المراجعة لكل مادة وكلما دخلت هناك أخذتها نوبة بكاء لا تنتهي.

إدارة مدرسة الجيل الجديد في الشارقة نعت عبيدة وتقدمت ممثلة في إدارتها ومعلميها وطلابها بأحر التعازي والمواساة إلى ذوي الطالب. وقالت الاختصاصية الاجتماعية في المدرسة إن طلاب صفه تأثروا لوفاة زميلهم بهذه الطريقة المأساوية وأجهشوا بالبكاء حيث كان من الأطفال المرحين ويضفي جوا من السعادة في أرجاء المدرسة، مضيفة إن عبيدة حضر الأسبوع الماضي محاضرة بعنوان «كيف تقول لا» وكيف يدافع الطفل عن نفسه في حالة الاعتداء عليه، وسبحان الله شاء الله أن يكون ضحية لهذه الجريمة في اليوم التالي.

وتقدمت بالنصيحة إلى أولياء الأمور بإحكام الرقابة على أبنائهم ومراقبة محيطهم.