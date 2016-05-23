اعرف أسباب مشاجرة أخصائى اجتماعى ومدير مدرسة فى المنيا

تقدم "مينا.ح"، 31 سنة، إخصائى اجتماعى بمدرسة المنيا الميكانيكية، ببلاغ لقسم شرطة المنيا، يفيد تضرره من "فولى.ص"، مدير المدرسة، واتهامه بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابات، بسحجات طفيفة أسفل العين اليسرى، وإتلاف هاتفه المحمول الخاص به، وذلك خلال مشادة كلامية نشبت بينه، بسبب الخلاف على إثبات توقيعه بدفتر الحضور بالمدرسة.

وأمر اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية لبحث ملابسات الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 49 أحوال، قسم المنيا.

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