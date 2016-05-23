ميكنة خدمات الطوارئ الحرجة بالمركزين الإقليمى والرئيسى بوزارة الصحة فى بورسعيد

أكد الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة صحة بورسعيد، أنه بدأت، اليوم، أولى فعاليات الدورة التدريبية على ميكنة خدمات الطوارئ الحرجة بقاعة الحاسب الآلى بمكتبة مصر العامة لتدريب التمريض والإداريين بالمستشفيات التى يتوافر خلالها أقسام الرعاية المركزة والحضانات وأقسام الحروق.

وقال تعيلب، إن الهدف من التدريب يأتى فى إطار كيفية توافر الخدمات للحالات الحرجة من خلال الربط مع المركز الإقليمى بالمحافظات والمركز الرئيسى بوزارة الصحة للوقوف على مدى توافر أسرة بأقسام العناية المركزة حتى يتسنى تحويل الحالات الحرجة.

وأشار تعيلب إلى أن الدكتور أحمد شفيق، مدير الطوارئ بوزارة الصحة، قام بعملية التأهيل والتدريب بحضور كل من الدكتور ماهر شوقى، مدير أقسام الاستقبال والحروق والسموم، والدكتور معتز فهمى صبح مدير إدارة الرعاية الحرجة، وأيمن جابر مسئول غرفة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية والسكان ببورسعيد.

- تدريب الأطباء الجدد ببورسعيد على الأعمال الوقائية والتصدى للأمراض المعدية

>