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"رى الشرقية": لا صحة للتعدى على بوابات ترعة بشارة بالحسينية

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"رى الشرقية": لا صحة للتعدى على بوابات ترعة بشارة بالحسينية "رى الشرقية": لا صحة للتعدى على بوابات ترعة بشارة بالحسينية
أكد محمود السعدى وكيل وزارة الرى بالشرقية، اليوم الاثنين، أن بوابات المناوبات بترعة بشارة بمركز الحسينية سليمة، ولا صحة للتعدى عليها من قبل الفلاحين لرى أراضيهم بسبب ضعف المياه بالمنطقة الشمالية.

وقال وكيل الوزارة لـ "اليوم السابع"، إن عملية المناوبة والرى تمت يوم السبت الماضى فى الترعة والمغذية مناطق "القصبى شرق وغرب، الحسينية"، دون أى مشكلات، لافتا إلى أنه لم يسبق التعدى على بوابات الترع بالمحافظة، وحيال حدوث ذلك سيتم توقيع محاضر وتنفيذ عقوبات القانونية فوريا.

وأضاف " السعدى"، أن مشكلة ضعف مياه الرى فى المراكز الشمالية "الحسينية ، صان الحجر ، أولاد صقر" سببها نهايات الترع، فضلا عن زراعة مساحات كبيرة من الأرز قاربت 300 ألف فدان، فى حين المصرح به هو 176 ألف فقط، مشيرا إلى أنه خاطب الوزارة لتوفير المياه اللازمة لتلك المناطق.


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