أغانى سيناترا وبوتشيلى بأوبرا دمنهور.. اليوم

تستضيف، اليوم، دار أوبرا دمنهور حفلا مميزا لفرقة أوبرا القاهرة، حيث تقدم الفرقة باقة من أجمل أغانى فرانك سيناترا وبوتشيلى وكذلك عددا من أشهر المسرحيات الغنائية العالمية، ويشرف على الحفل الدكتورة إيمان مصطفى ومن إخراج شريف رمضان.

يذكر أن دار أوبرا دمنهور تستأنف نشاطها، اليوم، مع حفل فرقة أوبرا القاهرة، وذلك بعد الحداد الذى أعلنته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتوره إيناس عبد الدايم على ضحايا الطائره المصرية المنكوبة.

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