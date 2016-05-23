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أمن دمياط يقدم خدمات للتسهيل على كبار السن فى التعامل مع المواقع الشرطية

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أمن دمياط يقدم خدمات للتسهيل على كبار السن فى التعامل مع المواقع الشرطية أمن دمياط يقدم خدمات للتسهيل على كبار السن فى التعامل مع المواقع الشرطية
اتخذ قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن دمياط، برئاسة الرائد محمد عنانى، مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على جميع الأقسام التابعة للمديرية لتقديم التسهيلات اللازمة وحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية، وذلك بناء على توجيهات اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط.

وقالت مديرية الأمن، فى بيان لها، إن الرائد محمد عنانى استقبل بالتنسيق مع قسم شرطة الجوازات برئاسة الرائد حمدى أبو العز، 4 حالات إنسانية، وذلك بمكتب رئيس قسم الجوازات لتقديم التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة ، استمرار اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.

أمن-دمياط-يقدم-الخدمات-للمواطنين--(1)

أمن-دمياط-يقدم-الخدمات-للمواطنين--(2)

أمن-دمياط-يقدم-الخدمات-للمواطنين--(3)

أمن-دمياط-يقدم-الخدمات-للمواطنين--(4)


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