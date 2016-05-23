محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 85.38%

اعتمد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية نتيجة امتحان الشهادة الابتدائية للعام الدراسى 2015/ 2016 وقد بلغت نسبة النجاح 85.38%، وبلغ عدد الحاصلين على 50% فأكثر 88967، حيث حضر الامتحان 104200 تلميذ وتلميذة من إجمالى 107279.

وقد أوضح على عبد الرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن تلاميذ الابتدائية للمكفوفين قد حققوا نسبة نجاح بلغت 100%، حيث تقدم للامتحان 8 تلاميذ حضروا جميعا، وكذا تلاميذ الصف السادس الابتدائى للصم وضعاف السمع حققوا أيضا نسبة نجاح 100%، حيث تقدم للامتحان 58 تلميذا وتلميذة.

وقد أشاد المحافظ بجهود القائمين على العملية التعليمية وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بمستوى العملية التعليمية بكل مراحل التعليم، مؤكداً دور أولياء الأمور فى المتابعة والعناية بأبنائهم حتى تكون محافظة الدقهلية فى المقدمة دائما، باعتبارها محافظة الأعلام، حيث أنجبت لمصر والعالم الكثير من الرواد فى كل مجالات الفكر والأدب والثقافة والفن والسياسة والدين، هؤلاء الأعلام الذين كان لهم دور بارز فى الحياة الثقافية فى مصر والعالم.

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