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النائب العام يطلب من فرنسا الوثائق والتسجيلات الخاصة بالطائرة المصرية

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النائب العام يطلب من فرنسا الوثائق والتسجيلات الخاصة بالطائرة المصرية النائب العام يطلب من فرنسا الوثائق والتسجيلات الخاصة بالطائرة المصرية
قالت النيابة العامة إنه بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث سقوط الطائرة المصرية، فإن النائب العام نبيل صادق أجرى اتصالا هاتفيا بنظيرته الفرنسية فى إطار التنسيق والإعداد لتنفيذ المساعدات القضائية التى طلبتها النيابة العامة من فرنسا، والمتعلقة بالمعلومات والوثائق والتسجيلات الصوتية أو المرئية الخاصة بحادث الطائرة خلال الفترة التى مكثت فيها الطائرة بالمطار الفرنسى حتى خروجها من المجال الجوى لدولة فرنسا.

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