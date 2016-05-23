وثائقي في الجول – سيد عبد النعيم: أمنية حياتي أن يكرر أخي ما فعلته مع الأهلي

قبل 13 عاما.. استطاع سيد عبد النعيم تغيير وجهة الدوري المصري من الجزيرة إلى ميت عقبة بفضل رأسية فاز بها إنبي على الأهلي في حين فاز الزمالك على الإسماعيلي ليتغير مسار الدرع في الجولة الأخيرة من موسم 2002/2003.

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أين هم الآن - فريق الأهلي الذي خسر الدوري بهدف سيد عبد النعيم

جاء ذلك في إعلان عن الفيلم الذي سينشره FilGoal.co, خلال ساعات في ذكرى دوري سيد عبد النعيم.

وثائقي جديد يقدمه FilGoal.com بالتعاون مع ALTV عن ليلة سيد عبد النعيم الذي سجل هذا الدوري باسمه، ويتم نشره بعد قليل.

لدى عبد النعيم أمنية، هي أن يكرر أخاه ما فعله هو قبل 13 عاما.

شقيق سيد هو إسلام عبد النعيم لاعب الداخلية، والذي تمنى سيد أن يسجل هدفا في الأهلي ويمنح به الدوري للزمالك.