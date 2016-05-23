الخارجية الروسية: لافروف وكيرى يبحثان تنفيذ عمليات مشتركة فى سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين أن الوزير سيرجى لافروف بحث مع نظيره الأمريكى جون كيرى هاتفيا مقترحات موسكو للقيام بعمليات مشتركة ضد المسلحين الذين لا يلتزمون بوقف إطلاق النار فى سوريا.إعلان - Ads إعلان - Ads
واقترحت روسيا الأسبوع الماضى على التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة شن ضربات جوية مشتركة على جماعات من المعارضة السورية المسلحة منها جبهة النصرة الإسلامية المتشددة. وردت واشنطن بفتور على المقترحات.
واقترحت روسيا الأسبوع الماضى على التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة شن ضربات جوية مشتركة على جماعات من المعارضة السورية المسلحة منها جبهة النصرة الإسلامية المتشددة. وردت واشنطن بفتور على المقترحات.
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