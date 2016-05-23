نتانياهو يرفض مبادرة السلام الفرنسية أمام فالس ويعرض حوارا مباشرا مع عباس

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بشكل واضح أمام نظيره الفرنسى مانويل فالس الاثنين رفضه للاقتراح الفرنسى بعقد مؤتمر دولى لإعادة اطلاق جهود السلام المتعثرة مع الفلسطينيين، واقترح بالمقابل اجراء محادثات ثنائية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فى باريس.

وكان الفرنسيون يتوقعون معارضة نتانياهو لمبادرتهم، ولم يفاجئهم رفض نتانياهو "المؤتمرات الدولية على طريقة الامم المتحدة" و"الاملاءات الدولية"، وأكد نتانياهو أن المفاوضات الثنائية هى "الطريق الوحيد للمضى قدما فى مفاوضات السلام".

وأضاف "سأقبل بسرور مبادرة فرنسية مختلفة مع اختلاف مهم : هذه المبادرة يمكن أن تجرى فى باريس، فهى ستكون مكانا رائعا لتوقيع اتفاق سلام".

وأضاف "من الممكن أن تبقى تسميتها المبادرة الفرنسية لأنكم ستقومون باستضافة هذا الجهد الحقيقى للسلام. ولكن هنا الفرق: سأجلس لوحدى مباشرة مع الرئيس عباس فى قصر الاليزيه أو أى مكان اخر من اختياركم".

وأكد نتانياهو "سيتم طرح كل قضية صعبة على الطاولة: الاعتراف المتبادل، التحريض والحدود واللاجئون وأيضا المستوطنات، كل شيء". وأضاف "أنا مستعد لاتخاذ قرارات صعبة".

ورد فالس، الذى تتواصل زيارته إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينى حتى الثلاثاء، بلباقة وتهذيب قائلا "سمعت اقتراح نتانياهو. سأتحدث إلى رئيس الجمهورية (فرنسوا هولاند). وكل ما يمكنه المساهمة فى السلام والمحادثات المباشرة، سنقبل به".

وتعارض إسرائيل بشدة عقد مؤتمر دولى، ويرى نتانياهو أن على الفلسطينيين والإسرائيليين استئناف مفاوضات السلام المباشرة دون شروط مسبقة.

>