أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نتانياهو يرفض مبادرة السلام الفرنسية أمام فالس ويعرض حوارا مباشرا مع عباس

Google+ Print
نتانياهو يرفض مبادرة السلام الفرنسية أمام فالس ويعرض حوارا مباشرا مع عباس نتانياهو يرفض مبادرة السلام الفرنسية أمام فالس ويعرض حوارا مباشرا مع عباس
أعلن رئيس الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بشكل واضح أمام نظيره الفرنسى مانويل فالس الاثنين رفضه للاقتراح الفرنسى بعقد مؤتمر دولى لإعادة اطلاق جهود السلام المتعثرة مع الفلسطينيين، واقترح بالمقابل اجراء محادثات ثنائية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فى باريس.

وكان الفرنسيون يتوقعون معارضة نتانياهو لمبادرتهم، ولم يفاجئهم رفض نتانياهو "المؤتمرات الدولية على طريقة الامم المتحدة" و"الاملاءات الدولية"، وأكد نتانياهو أن المفاوضات الثنائية هى "الطريق الوحيد للمضى قدما فى مفاوضات السلام".

وأضاف "سأقبل بسرور مبادرة فرنسية مختلفة مع اختلاف مهم : هذه المبادرة يمكن أن تجرى فى باريس، فهى ستكون مكانا رائعا لتوقيع اتفاق سلام".

وأضاف "من الممكن أن تبقى تسميتها المبادرة الفرنسية لأنكم ستقومون باستضافة هذا الجهد الحقيقى للسلام. ولكن هنا الفرق: سأجلس لوحدى مباشرة مع الرئيس عباس فى قصر الاليزيه أو أى مكان اخر من اختياركم".

وأكد نتانياهو "سيتم طرح كل قضية صعبة على الطاولة: الاعتراف المتبادل، التحريض والحدود واللاجئون وأيضا المستوطنات، كل شيء". وأضاف "أنا مستعد لاتخاذ قرارات صعبة".

ورد فالس، الذى تتواصل زيارته إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينى حتى الثلاثاء، بلباقة وتهذيب قائلا "سمعت اقتراح نتانياهو. سأتحدث إلى رئيس الجمهورية (فرنسوا هولاند). وكل ما يمكنه المساهمة فى السلام والمحادثات المباشرة، سنقبل به".

وتعارض إسرائيل بشدة عقد مؤتمر دولى، ويرى نتانياهو أن على الفلسطينيين والإسرائيليين استئناف مفاوضات السلام المباشرة دون شروط مسبقة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين