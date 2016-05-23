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نصائح أميركية مجربة للتخلّص من الفوضى المنزلية

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الإثنين 23-05-2016 18:20

اختارت المحطّة التلفزيونية الأمريكيّة TV House and Garden الشابة اليجاندرا كوستيلو، البالغة من العمر واحداً وثلاثين سنةً، لتكون في صدارة القائمة التي تضمّ خمسة من أكثر الأشخاص ترتيباً وتنظيماً في أمريكا؛ لكونها نجحت في تحويل بيتها إلى واحة من الترتيب والنظافة والهدوء. وتشجع كوستيلو على اتباع النصائح الآتية، في هذا المجال:

1. خصّصي الرفوف العليا من الخزانة لوضع المواد كبيرة الحجم، مثل: مناديل المطبخ الورقية وأكياس الأرز والسكر وعبوات الزيت الكبيرة، كي لا تعترض طريقك وأنت تبحثين عن مادة ما.
2. رتّبي عبوات الزجاج في صينية دائرية متحركة، ما يسهّل عليك مهمّة العثور على ما تريدين.
3. احفظي المواد الجافّة في أوان مختلفة الحجم، لأن العبوات الكبيرة قد تأخذ مكاناً أكبر من حجم ما هو موجود داخلها، والصقي بطاقة على كل عبوة لتوضيح محتوياتها، مع تاريخ الشراء.
4. أخرجي المقبلات: مثل: رقائق البطاطس وحلوى الأطفال من عبواتها وضعيها في أوعية زجاجية تأخذ مساحة أصغر في الخزانة، مع تدوين تاريخ الشراء على شريط لاصق.
5. غطّي رفوف الخزانة بورق سميك يمكن رفعه وإبداله من وقت إلى آخر، ممّا يسهل عملية التنظيف ويبعد الجرائيم والبكتيريا عن الخزانة.

إليك واحداً من أفلام الـ"" حول ترتيب الأدوات المكتبية:

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سيدتي

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