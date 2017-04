هؤلاء هم الفائزون في حفل Billboard Music Awards

حصد النجم جاستن بيبر جائزة أفضل فنان خلال فعاليات حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية، فيما كانت جائزة أفضل فنانة من نصيب النجمة آديل وأفضل فرقة لـ One Direction.

وفازت النجمة العالمية ريهانا بجائزة Billboard Chart Achievement Award، بينما كانت جائزة Icon من نصيب النجمة سيلين ديون، وتسلّمها على المسرح نجلها رينيه تشارلز، وهو أحد أبنائها الثلاثة، الذين أنجبتهم من زوجها رجل الأعمال الراحل رينيه آنيجيلي.

وفاز مغني الراب، ويز خليفة، بجائزة Top 100 Song. وكانت جائزة أفضل أغنية كانتري من نصيب النجم توماس ريت، وأفضل جولة فنية من نصيب تايلور سويفت.

وهذه لائحة بأهمّ الجوائز:

Top Artist: Adele

Billboard Chart Achievement Award: Rihanna

Top R&B Song:The Weeknd, "The Hills"

Top Billboard 200 Album: Adele, 25

Top Male Artist: Justin Bieber

Top Country Song:Thomas Rhett, "Die A Happy Man"

Top Hot 100 Song:Wiz Khalifa ft. Charlie Puth, "See You Again"

Top Hot 100 Artist:The Weeknd

Top New Artist:Fetty Wap

Top Female Artist: Adele

Top Duo/Group: One Direction

Top Billboard 200 Artist:Adele

Top Song Sales Artist:The Weeknd

Top Radio Songs Artist:The Weeknd

Top Streaming Songs Artist:The Weeknd

Top Social Media Artist:Justin Bieber

Top Touring Artist: Taylor Swift

Top Rap Artist: Drake

Top Country Artist:Luke Bryan