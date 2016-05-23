هؤلاء هم الفائزون في حفل Billboard Music Awards
الإثنين 23-05-2016 13:58
حصد النجم جاستن بيبر جائزة أفضل فنان خلال فعاليات حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية، فيما كانت جائزة أفضل فنانة من نصيب النجمة آديل وأفضل فرقة لـ One Direction.
وفازت النجمة العالمية ريهانا بجائزة Billboard Chart Achievement Award، بينما كانت جائزة Icon من نصيب النجمة سيلين ديون، وتسلّمها على المسرح نجلها رينيه تشارلز، وهو أحد أبنائها الثلاثة، الذين أنجبتهم من زوجها رجل الأعمال الراحل رينيه آنيجيلي.
وفاز مغني الراب، ويز خليفة، بجائزة Top 100 Song. وكانت جائزة أفضل أغنية كانتري من نصيب النجم توماس ريت، وأفضل جولة فنية من نصيب تايلور سويفت.
وهذه لائحة بأهمّ الجوائز:
Top Artist: Adele
Billboard Chart Achievement Award: Rihanna
Top R&B Song:The Weeknd, "The Hills"
Top Billboard 200 Album: Adele, 25
Top Male Artist: Justin Bieber
Top Country Song:Thomas Rhett, "Die A Happy Man"
Top Hot 100 Song:Wiz Khalifa ft. Charlie Puth, "See You Again"
Top Hot 100 Artist:The Weeknd
Top New Artist:Fetty Wap
Top Female Artist: Adele
Top Duo/Group: One Direction
Top Billboard 200 Artist:Adele
Top Song Sales Artist:The Weeknd
Top Radio Songs Artist:The Weeknd
Top Streaming Songs Artist:The Weeknd
Top Social Media Artist:Justin Bieber
Top Touring Artist: Taylor Swift
Top Rap Artist: Drake
Top Country Artist:Luke Bryan
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