وفاة النجم نيك مينزا على المسرح

فارق عازف الطبول الشهير نيك مينزا Nick Menza ، العضو السابق في فرقة ميغاديث Megadeth ، الحياة عن عمر ناهز الـ 51 عاماً، بعد أن سقط على المسرح.

وقد فقد نيك وعيه على خشبة المسرح، أثناء إحياء إحدى الحفلات الغنائية مع فرقة OHM، في ستوديو سيتي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلا أنه لم يُفارق الحياة على الفور، بل أثناء نقله إلى المستشفى، بعد أن تعرّض لنوبة قلبية حادّة.

وعلى إثر ذلك، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر وتقديم التعازي، حيث عمت حالة من الحزن بين عشّاقه والزملاء والأصدقاء.

يُذكر أنّ صفحة فرقة ميغاديث على مواقع التواصل الاجتماعي نعت الراحل نيك مينزا، كما أنّ صفحة فرقته الأخيرة OHM نعته أيضاً.

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