أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة النجم نيك مينزا على المسرح

Google+ Print

الإثنين 23-05-2016 14:19

فارق عازف الطبول الشهير نيك مينزا Nick Menza ، العضو السابق في فرقة ميغاديث Megadeth ، الحياة عن عمر ناهز الـ 51 عاماً، بعد أن سقط على المسرح.

وقد فقد نيك وعيه على خشبة المسرح، أثناء إحياء إحدى الحفلات الغنائية مع فرقة OHM، في ستوديو سيتي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلا أنه لم يُفارق الحياة على الفور، بل أثناء نقله إلى المستشفى، بعد أن تعرّض لنوبة قلبية حادّة.

وعلى إثر ذلك، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر وتقديم التعازي، حيث عمت حالة من الحزن بين عشّاقه والزملاء والأصدقاء.

يُذكر أنّ صفحة فرقة ميغاديث على مواقع التواصل الاجتماعي نعت الراحل نيك مينزا، كما أنّ صفحة فرقته الأخيرة OHM نعته أيضاً.

 

رحيل الممثل آلان يونغ عن عمر 96 عاماً

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي