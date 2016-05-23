بالصور: بيرغوزار كوريل تصور أول فيديو كليب لها وهذه هي كواليسه

بعد أن حقق ألبومها الأول الذي صدر باسم منتجه الموسيقي أويكوت غوريل أعلى المبيعات في المتاجر التركية و(أونلاين) في عدد من دول العالم، قامت الممثلة والمغنية التركية بيرغوزار كوريل الشهيرة بفريدة بطلة (القبضاي) بتصوير أول فيديو كليب غنائي بحري جميل لها في قصر فاريا المطل على مضيق البوسفور البحري مع فرقة موسيقية كاملة لأغنيتها: 'Kaç Yıl Geçti Aradan' الموجودة بألبومها الغنائي الأول.

وهذه الأغنية من أشهر وأقدم أغاني صديقتها المقربة المغنية التركية سيزين أكسو التي سمعها وأحبها ملايين الأتراك بصوت سيزين ،وعاد وأحبها للمرة الثانية بصوت بيرغوزار كوريل،و سمحت سيزين أكسو لصديقتها بيرغوزار بتسجيلها بصوتها وغنائها بالحفلات إن أرادت أيضاً. وأداء بيرغوزار كوريل لها بتوزيع موسيقي جديد منحها حيوية موسيقية وأداء جميلاً خاصاً،وآلاف العرب أحبوها كالأتراك تماماً وقاموا بشرائها أونلاين فور صدور الألبوم ،وينتظرون بشغف صدور الفيديو كليب المصور.

أما مخرجة فيديو كليب بيرغوزار كوريل الغنائي الأول فنسليهان يشيليورت. وفرقة بيرغوزار كوريل مكونة من أشهر العازفين الأتراك المميزين ومن بينهم منتج الألبوم: أويكوت غوريل الذي عزف في الكليب المصور على الغيتار.

وقد صورت بيرغوزار كوريل بسعادة ومتعة لا توصف فيلمها الغنائي الأول،وأضفت بروحها الحلوة السعيدة أجواء رائعة في المكان وقلوب أصدقائها العازفين،وخطفت قلوب معجبيها الذين رصدوا تصوير الفيلم بأناقتها اللافتة بارتدائها طقم سبور شيك كاجوال باللون الأزرق الفاتح مثل لون موج البحر المحيط بها من كل جانب.

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