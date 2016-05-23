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ميريام فارس تفاجىء الجميع وتنشر فيديو لمولودها جايدن

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الإثنين 23-05-2016 15:42

فاجأت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بإظهار طفلها جايدن للمرة الأولى، بعد أن نشرت لها على "انستقرام" سبق حفلها في مهرجان موازين في المغرب وقالت لكل الميرياميين توقعوا مفاجأة كبرى في ختام الحفل". وكانت هذه هي المفاجأة حيث قامت ميريام بنشر فيديو كليب لأغنيتها "غافي" وظهر معها مولودها جايدن للمرة الاولى، ليكون هو بطل الكليب الذي تولّت إخراجه خوري.

سيعجبك:مع من أمضت ميريام فارس لحظات خاصة قبل حفلها في موازين؟
وإستطاع جايدن بضحكته وجماله أن يخطف الأنظار من الثواني الأولى للكليب المليء بمشاعر الحب والأمومة والعطف، والذي صور بطريقة الأبيض والأسود.
كما جسدت ميريام دور الأم بحملها لطفلها بين ذراعيها بلطف وحنان، حيث ظهرت المصداقية ومشاعر الحنان بوضوح للجميع دون الحاجة لأي تمثيل من قبل ميريام. وهذه الأغنية سبق لميرام وان قالت في مقابلة سابقة لها مع "سيدتي" بأنها ستكون لمولودها حينما كانت حاملاً. وبدأت الأغنية تحقق نسبة مشاهدة منذ اللحظة الأولى لعرض الكليب على صفحة ميريام عبر "يوتيوب".

سيعجبك :مع من أمضت ميريام فارس لحظات خاصة قبل حفلها في موازين؟

يذكر أن الأغنية من كلمات فارس إسكندر وألحان سليم سلامة وتوزيع عمر صباغ.

 

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سيدتي

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