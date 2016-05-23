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3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشقة فى الهرم

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3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشقة فى الهرم 3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشقة فى الهرم
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل، حريق نشب بشقة فى أحد العقارات السكنية فى شارع سعيد العزب التابع لدائرة قسم شرطة الهرم، دون وقوع إصابات.

ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، باشتعال النيران فى شقة بأحد العقارات السكنية، فى شارع سعيد العزب التابع لدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور كلف اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وانتقل العميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له، وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق.

السيطرة على حريق بغرفة أشعة مقطعية بمستشفى تبارك بفيصل
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