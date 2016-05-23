3 مخاطر لعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.. أبرزها ضعف المناعة

يعتبر النوم أمراً ضرورياً وعدم وجوده يمكن أن يؤدى إلى حدوث مشاكل بالصحة البدنية والعقلية، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدى إلى مشاكل صحية مزمنة وتؤثر سلبا نوعية الحياة، حيث إننا نحتاج إلى النوم بقدر ما نحتاج إلى التنفس وتناول الطعام.

ووفقاً لمؤسسة النوم الوطنية الأمريكية، أوضح الباحثون أن الشخص يجب أن يحصل على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة لكى يشعر باستراحة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الامريكى “Top10homeremedie”، عن آثار جانبية خطيرة لعدم الحصول على قسط كاف من النوم، وتشمل:

1- يؤثر على الذاكرة والدماغ

2- يرفع من خطر الإصابة بامراض القلب والاوعية الدموية

>النوم السليم يلعب دورا هاما فى التفكير والتعلم، كما أنه يمكن أن يضعف الانتباه واليقظة والتركيز والتفكير وحل المشكلات، وهذا بدوره يؤثر فى القدرة على التعلم>.>الحرمان من النوم يضعك فى خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بغض النظر عن العمر والوزن والتدخين وعادات ممارسة الرياضة.

ويلعب النوم يلعب دوراً حيوياً فى قدرة الجسم على الشفاء وإصلاح الأوعية الدموية والقلب.

وعلاوة على ذلك، أكدت دراسة أجريت عام 2009 ونشرت مؤخراً فى مجلة أمراض القلب والأوعية الدموية الأمريكية أن الحرمان من النوم لفترات قصيرة يغير ضغط الدم، ويسبب الالتهاب، كما أنه يسبب اضطراب الهرمونات فى الجسم الذى يؤدى إلى تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، وتصلب الشرايين.

3- يضعف المناعة

>يمكن أن الحرمان من النوم يؤثر أيضا على الجهاز المناعى، الذى صمم لحمايتك من العدوى من نزلات البرد والأنفلونزا وغيرها من الأمراض.

وأوضح الباحثون أنه عندما ننام يطلق الجهاز المناعى يطلق بروتينات تسمى "السيتوكينات" وغيرها من الأجسام المضادة لمكافحة العدوى التى تحمى الجسم ضد العدوى أو الالتهابات.

الحرمان من النوم يؤدى إلى انخفاض إنتاج السيتوكينات، وهذا بدوره يقلل من قدرة الجسم على الاستجابة لنزلات البرد أو الالتهابات البكتيرية.

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