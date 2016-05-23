زوري "كولومبو" لهذه الأسباب...

هل فكّرت في السفر يوما إلى "سري لانكا"؟

إذا حظيت بهذه الفرصة، اختاري العاصمة "كولومبو" وجهة سياحية.

تتحكّم الرياح الموسمية الاستوائية بالمناخ المعتدل نسبياً طوال العام، حيث تصل درجات الحرارة إلى حوالي 31 درجة مئوية كحدّ أقصى من مارس/آذار حتى أبريل/نيسان.

من العناوين التي تستحقّ الزيارة:

- متحف "كولومبو" الوطني: يعتبر المتحف الأكثر شهرةً، والأكبر مساحةً، والأقدم في "سري لانكا".

يعكس بناء المتحف فنّ العمارة الإيطالية، وكان أسّسه الحاكم البريطاني "السير" وليام هنري غريغوري، علماً بأنّه افتُتح للمرّة الأولى للجمهور في 1 يناير/كانون الثاني سنة 1877. يضمّ المتحف القطع الأثرية، التي تعرّف بتراث "سري لانكا"، ومكتبة تحوي مجموعة واسعة من الكتب التاريخية النادرة.

يفتح المتحف أبوابه، يومياً، ما عدا الجمعة وأيّام العطل الرسمية، وذلك من التاسعة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.

- حديقة حيوان "دهيوالا": تزخر بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تغطي مساحة 11 فداناً. وتعتبر موطناً للعديد من الحيوانات المختلفة، كالثدييات والطيور والزواحف والأسماك، فضلاً عن وجود أنواع عدة من الحيوانات المهددة بالانقراض. هناك، يمكن الاستمتاع بعرض الفيل، ابتداءً من الخامسة والربع بعد الظهر.

- شاطئ "نيجومبو": يقع الشاطئ على مقربة من مطار "باندارانايكا" الدولي، وهو عبارة عن مجموعة من الشواطئ الرملية الذهبية، حيث تنتشر الفنادق الفخمة والمطاعم التي تناسب جميع الميزانيات.

- بحيرة "بيرا": تقع "بيرا" وسط "كولومبو"، علماً بأن العديد من الشركات الكبرى في المدينة تحوطها. وهي لعبت دوراً اقتصادياً هاماً خلال فترة الاستعمار، إذ كانت تستخدم لنقل البضائع في داخل المدينة من قبل البرتغاليين. ولا تزال محتفظةً باسمها البرتغالي.

أين تقيمين؟

- فندق "رينوكا سيتي": يبعد الفندق حوالي 100 متر من مجمع "ليبرتي بلازا" للتسوّق. ويضمّ 99 غرفة وثلاثة مطاعم، أبرزها "بالميرا" الذي يقدّم المأكولات السري لانكية التقليدية، خصوصاً الأرز بالكاري، فضلاً عن والأطباق الهندية والأوروبية.

- فندق "سوبون أركيد ريزدنسي": يقع الفندق في قلب مدينة "كولومبو"، على بعد 30 كيلومتراً من مطار "كولومبو". وتسود الحداثة دواخل غرفه الفسيحة المزوّدة بشرفات خاصّة. وهو يضمّ مسبحاً على السطح، يوفّر إطلالات خلابة على البحر.