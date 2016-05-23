إنريكي: نهاية رائعة للموسم.. برشلونة فريق الأبطال

قال لويس إنريكي مدرب برشلونة إن فوز فريقه ببطولة كأس الملك على حساب إشبيلية يعد نهاية رائعة للموسم وذلك بعد أن فاز بالثنائية المحلية.

وكان برشلونة قد توج بطلا للدوري الإسباني قبل أن يفوز على إشبيلية في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأحد بنتيجة 2-0 بعد الوصول للأشواط الإضافية.

وتحدث المدرب الإسباني عقب المباراة"لقد كانت نهاية رائعة لموسم برشلونة، فزنا بأخر خمس مباريات لنا لكي نفوز بلقب الدوري".

وأضاف"وكان نهائي كأس الملك صعبا خلال العديد من الدقائق وقد طرد لاعب منا ضد فريق جيد جدا مثل إشبيلية".

وأتم"برشلونة فريق من الأبطال وبإمكانه المنافسة على الرغم من كم الصعوبات التي نواجهها طوال مسيرتنا، ونحن سعداء لأن جماهيرنا قد أتت إلى فيسنتي كالديرون لكي ننهي الموسم بأفضل صورة ممكنة".

وكانت المباراة قد شهدت طرد خافيير ماسيكرانو في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، قبل أن تشهد طرد إيفر بانيجا متوسط ميدان إشبيلية.