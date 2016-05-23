بايرن ميونيخ: جوارديولا حولنا إلى ناد عالمي.. وحقق ما أردناه

قال أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ السابق إن جوسيب جوارديولا مدرب الفريق الذي سيرحل لتدريب مانشستر سيتي قد حول العملاق البافاري إلى ناد عالمي.

وكان جوارديولا قد حقق في ثالث وأخر مواسمه مع بايرن ميونيخ بطولة الدوري الألماني وبطولة الكأس كما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي على يد أتليتكو مدريد.

وأثناء احتفالات بايرن ميونيخ بالثنائية تحدث هونيس"بيب جوارديولا ساعد بايرن ميونيخ ليصبح علامة دولية وناد عالمي".

وأضاف"كنا فريق كرة قدم رائع وناجح لكن جوارديولا قد عمل على إضفاء اللون الدولي لبايرن ميونيخ".

وأتم"لطالما أردنا أن نصبح ناديا عالميا، ومع عمل جوارديولا تحول الفريق لما أردناه".

وكان أولي هونيس هو الشخص الذي ساعد في الحصول على خدمات بيب جوارديولا وتوليه مهمة تدريب الفريق في عام 2013.