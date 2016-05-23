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أخبار سوريا اليوم.. أكثر من 100 قتيل فى سلسلة هجمات استهدفت مدينتى طرطوس وجبلة

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أخبار سوريا اليوم.. أكثر من 100 قتيل فى سلسلة هجمات استهدفت مدينتى طرطوس وجبلة أخبار سوريا اليوم.. أكثر من 100 قتيل فى سلسلة هجمات استهدفت مدينتى طرطوس وجبلة
ركزت أخبار سوريا اليوم، على سلسلة تفجيرات تهز معاقل الأسد، قتل فيها 100 شخص، كما أعلن داعش مسئوليته عن التفجيرات، وتناولت أخبار سوريا اليوم، خفض مصرف سوريا المركزى سعر صرف الدولار التدخلى.

أخبار سوريا اليوم


>قتل أكثر من 100 شخص الاثنين، فى سلسلة تفجيرات، استهدفت مدينتى طرطوس وجبلة الساحليتين فى غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

أعلن تنظيم داعش فى بيان مسئوليته عن الهجمات، وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن، فى وقت سابق قبل أن يعلن عن ارتفاع الحصيلة وبلوغها المائة قتيل "إن التفجيرات السبعة، أسفرت عن مقتل 31 شخصا فى طرطوس و15 آخرين فى جبلة فى ريف اللاذقية الجنوبى"، مشيرًا إلى إصابة نحو 120 آخرين بجروح.

أخبار سوريا اليوم


>خفض مصرف سوريا المركزى، الاثنين 23 مايو، سعر صرف الدولار التدخلى من 580 إلى 570 ليرة سورية، ملزما شركات ومكاتب الصرافة البيع بهذا السعر تحت طائلة العقوبات.

بعث الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، ببرقية تعزية إلى نظيره السورى بشار الأسد، فى ضحايا سلسلة الهجمات التى استهدفت المدنيين، الاثنين 23 مايو، فى مدينتى طرطوس وجبلة الساحليتين، وشدد الرئيس على أن هذه المأساة تدل مرة أخرى على الطابع الهمجى والمنافى للإنسانية للجماعات الإرهابية التى أطلقت الحرب الدموية ضد الشعب السورى.

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