قوات التحالف الدولى تنفذ 17 ضربة جوية ضد أهداف لداعش فى سوريا والعراق

نفذت قوات التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة، 17 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق.

وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة لعملية (العزم الصلب) - أورده الموقع الاليكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) - بأن قوات التحالف نفذت 7 ضربات جوية مستخدمة طائرات هجومية ومقاتلة ودون طيار بالقرب من الشدادى والرقة وعين عيسى ومارع.

وتم خلال تلك الضربات، استهداف وحدة تكتيكية وتدمير سيارتين للتنظيم ومنشأة لتصنيع العبوات الناسفة ومضخة نفط ومنشأة تخزين أسلحة ومنصة صواريخ.

وفى العراق، نفذت قوات التحالف الدولى - بالتنسيق مع القوات العراقية - 10 ضربات جوية مستخدمة طائرات هجومية ومقاتلة بالقرب من الحويجة والفلوجة والحبانية والموصل والقيارة.

وتم خلال تلك الضربات، استهداف موقع رشاش ثقيل واستهداف منشأة أسلحة ومصنع أسلحة بدائية وتدمير 3 مخابئ للتنظيم ومدخلى أنفاق.

كما تم استهداف وحدة تكتيكية وتدمير موقعين قتاليين ومخزن مؤن وسيارة وتم منع التنظيم من التقدم فى الميدان فى الحبانية، فضلا عن استهداف مركز تحكم اتصالات وتدمير سيارتين مفخختين ونظامين قذائف هاون، وتم أيضا استهداف موقع لإطلاق قذائف هاون وتدمير موقع آخر لإطلاق الهاون.

ولفت بيان التحالف إلى أنه لم يتم تسجيل 4 ضربات نفذتها قوات التحالف الدولى فى سوريا نظرا لخطأ إداري، وكانت تلك الضربات فى كل من الرقة وعين عيسى وتم خلالها تدمير مخزن سلاح للتنظيم واستهداف وحدة تكتيكية وتدمير سيارة.