صراع الصفقات – جوتزه يعلن قرارا صادما لجماهير ليفربول

صدمة. مجرد قراءة تصريحات الجوهرة الألماني ماريو جوتزه مع صحيفة بيلد الألمانية عن مستقبله مع بايرن ميونيج، وُجهت صدمة قوية لجماهير ليفربول.

أن تلعب في الموسم 21 مباراة فقط ضمن 4 بطولات، فهو بالتأكيد موسم للنسيان. وهذا هو حال ماريو جوتزه.

جوتزه انتقل من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ في صفقة أعتبرها الكثيرين هي الأفضل في العالم. ولكن مع بايرن وبالتحديد في الموسم الأخير لم يظهر ماريو إلا قليلا.

ليدخل ليفربول بقوة في مفاوضات مع اللاعب من أجل التدرب تحت قيادة مدربه السابق يورجن كلوب. ولكن كل هذا توقف الآن بعد تأكيد جوتزه البقاء مع بايرن.

وقال ماريو جوتزه لصحيفة بيلد الألمانية: "أنا أتطلع للموسم المقبل مع بايرن ميونيخ".

وأضاف "سأفعل كل ما بوسعي من أجل أن أكون جيدا مع أنشيلوتي".

كارلو أنشيلوتي تولى قيادة بايرن ميونيخ رسميا عقب رحيل بيب جوارديولا متجها إلى مانشستر سيتي.

والآن مهمة جديدة في انتظار أنشيلوتي وفي انتظار جوتزه وأيضا في انتظار ليفربول من أجل البحث عن صفقة أخرى بدلا من جوتزه.