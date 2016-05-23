السيطرة على حريق 4 عشش للطيور فى المراغة بسوهاج

سيطرت الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة على حريق نشب فى عشة للطيور أعلى منزل عامل، وامتد إلى 3 أخرى على منازل متجاورة دون حدوث وفيات أو إصابات.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بنشوب حريق وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها الرائد نصر طه، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، وأشرف عليها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية بنشوب الحريق بناحية بهتا - دائرة المركز فى عشة طيور أعلى سطح منزل حمام السيد حسن 36 سنة عامل، وامتدت النيران لعشش أعلى أسطح منازل مجاورة ملك حمدان عبد الحى حسن جودة 42 سنة، والديب عبد الحى حسن جودة 43 سنة عامل، رمضان دسوقى إبراهيم 67 سنة بالمعاش، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فـى نفوق "5" رأس ماعز وبعض الطيور.

بسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حرارى بمنزل الأول ونفوا الشبهة الجنائية، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وأخطرت الإدارة البيطرية للانتقال واتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 2248 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.