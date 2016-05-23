القبض على عاطلين بحوزتهما 32 لفافة بانجو فى المنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أشمون بالمنوفية، برئاسة المقدم محمد السخاوى رئيس المباحث وتحت إشراف العميد ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية من ضبط عاطلين بحوزتهما 32 لفافة بانجو بالمنوفية.إعلان - Ads إعلان - Ads
تم ضبط كل من "أحمد.م.أ.م" 23 عاما عاطل مقيم مركز أشمون، و"كريم.ص.ا.ش" 30 عاما مقيم مركز أشمون، بحوزتهما فرد روسى عيار 7.62× 39 مم"، و3 طلقات حية من ذات العيار، وسلاح نارى محلى الصنع فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، وطلقة من ذات العيار، و13 قطعة حشيش، و40 قرصا مخدرا - و32 لفافة بانجو، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 18453 جنح مركز أشمون لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.