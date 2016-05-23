أخبار فلسطين اليوم.. مستوطنون يقتحمون الأقصى من باب المغاربة

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حراسة من قبل قوات وشرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر مقدسية، إن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية فى الباحات، والتقطوا صورًا لعدة أماكن من المسجد، مشيرة إلى أن المسجد شهد تواجدًا للمصلين وطلبة العلم الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين بهتافات التكبير وأجبروهم على المغادرة.

وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلى تكريس واقع التقسيم الزمانى والمكانى للأقصى وتهويد المدينة المقدسة؛ بالسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى يوميًا.

ومن أخبار فلسطين اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية الاثنين استشهاد فلسطينية برصاص جنود من حرس الحدود أثناء محاولتها طعن أحد مجنديهم على حاجز عسكرى شمال غرب القدس فى الضفة الغربية.

وقالت الشرطة، إن فلسطينية حاولت طعن أحد المجندين على حاجز قرية بدو شمال غرب القدس بسكين، حيث "تقدمت نحو قوات حرس الحدود العاملين هناك متجاهلة تحذيراتهم بإطلاق النار بالهواء"، مضيفة "تم إطلاق النار عليها بدقة من قبل قواتنا، وأعلن عن مصرعها، وذلك دون تسجيل إصابات بصفوف قواتنا".

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