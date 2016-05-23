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ارتفاع حصيلة تفجيرات "الجبلة" و"طرطوس" فى سوريا إلى 148 قتيلا

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ارتفاع حصيلة تفجيرات "الجبلة" و"طرطوس" فى سوريا إلى 148 قتيلا ارتفاع حصيلة تفجيرات "الجبلة" و"طرطوس" فى سوريا إلى 148 قتيلا
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا الاثنين، ارتفاع حصيلة تفجيرات "الجبلة" و"طرطوس" على الساحل السورى إلى 148 قتيلا.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" عن المرصد قوله إن عددا من التفجيرات استهدفت اليوم مدينتى "طرطوس" و"جبلة" أعلن تنظيم داعش -فى وقت سابق اليوم- مسئوليته عنها.

وأوضحت أن سيارة مفخخة انفجرت على باب الجراج، فى الوقت الذى قام فيه انتحارى بتفجير نفسه بحزام ناسف داخل الجراج، بينما قام آخر بتفجير نفسه فى الضاحية السكنية مقابل الجراجات من الجهة الغربية.


>بالصور.. 120 قتيلا حصيلة تفجيرات "الجبلة" و"طرطوس" على الساحل السورى

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