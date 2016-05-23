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موجز أخبار البرلمان.. النواب يتمردون.. و"عبد العال" يواصل الحرب ضد المنظمات

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موجز أخبار البرلمان.. النواب يتمردون.. و"عبد العال" يواصل الحرب ضد المنظمات موجز أخبار البرلمان.. النواب يتمردون.. و"عبد العال" يواصل الحرب ضد المنظمات
نشر موقع "برلمانى"، على مدار الساعات الماضية، عدداً من الأخبار والتقارير والتحقيقات المتنوعة، حول العديد من القضايا فى الشارع المصرى والبرلمانى، وذلك فى إطار متابعة العديد من القضايا، وأبرز العناوين والموضوعات التى تناولها الموقع خلال الساعات الماضية.

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النواب يتمردون على "عبدالعال"
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