موجز أخبار البرلمان.. النواب يتمردون.. و"عبد العال" يواصل الحرب ضد المنظمات

نشر موقع "برلمانى"، على مدار الساعات الماضية، عدداً من الأخبار والتقارير والتحقيقات المتنوعة، حول العديد من القضايا فى الشارع المصرى والبرلمانى، وذلك فى إطار متابعة العديد من القضايا، وأبرز العناوين والموضوعات التى تناولها الموقع خلال الساعات الماضية.

عبد العال يواصل معركة "المنظمات المشبوهة":لن أقبل ابتزاز الإعلام وسأضحى بنفسى فداء للوطن

سمير أبو طالب نائب المنيا يتقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان بشأن نقص مياه الرى

رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان: سأتقدم بطلب إحاطة لتكون خطبة الجمعة "ثلث ساعة فقط"

العلاقات الخارجية بالبرلمان تلتقى وفد النواب الفرنسى وتتلقى التعازى فى ضحايا الطائرة

"المشروعات" تقرر عقد جلسة استماع حول تسويق الصندوق الاجتماعى للتنمية للمنح

بعد تحذيرات عبد العال.. ما خطورة أن يتحدث النواب عن السياسة النقدية للدولة فى الإعلام؟

على عبد العال: "جلسة البرلمان اتحولت لقعدة.. ومفيش داعى للائحة ولا طلبات الإحاطة"

حاتم باشات يلتقى مساعد وزير الخارجية ويناقشان التنسيق فى ملفات أفريقيا

النواب يتمردون على "عبدالعال"

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