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باريس: وصول سفينة دورية فرنسية لمنطقة البحث عن حطام طائرة مصر للطيران

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باريس: وصول سفينة دورية فرنسية لمنطقة البحث عن حطام طائرة مصر للطيران باريس: وصول سفينة دورية فرنسية لمنطقة البحث عن حطام طائرة مصر للطيران
أعلنت البحرية الفرنسية اليوم الاثنين عن وصول سفينة دورية تابعة لها إلى منطقة البحث عن حطام طائرة ( للطيران)، التى سقطت فجر الخميس الماضى فى البحر المتوسط، خلال عودتها من باريس إلى القاهرة، وعلى متنها 66 شخصا.

وكانت سفينة الدورية الفرنسية (إى فى جاكوبى) قد غادرت "مرفأ تولون" بجنوب فرنسا الجمعة الماضية، وعلى متنها متخصصون ومعدات رصد للصندوقين الأسودين.
>يشار إلى أن السلطات الفرنسية قررت إرسال هذه السفينة، وعلى متنها معدات للبحث فى أعماق المياه، وذلك لمساعدة مصر على العثور على الصندوقين الأسودين والوقوف على ملابسات تحطم الطائرة التى أقلعت من مطار شارل دو جول.

وكانت فرنسا قد أعلنت أنها ستضع كافة إمكاناتها البحرية والجوية تحت تصرف السلطات المصرية للمشاركة فى جهود البحث عن حطام الطائرة.


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